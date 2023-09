Nouvelles tenues pour les Cagous

Les nouvelles tenues de la sélection calédonienne pour les Jeux du Pacifique des Salomon (19 novembre – 2 décembre) ont été dévoilées. Blanches, grises et rouges, elles arborent trois emblèmes : la flèche faîtière, le Cagou et la phrase qui les a fait gagner il y a quatre ans « L’impossible devient possible ». Leur vestiaire se compose d’une tenue de cérémonie, de sport, un survêtement, une veste imperméable et d’autres équipements fonctionnels. Elles leur seront remises en octobre lors d’une cérémonie par discipline.