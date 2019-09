Au moins trente personnes sont décédées, lundi, au cours d’émeutes survenues à Wamena et Jayapura, dans la province indonésienne de Papouasie. Depuis le mois d’août, les tensions sont vives entre les Papous et les forces de l’ordre et la vague de manifestations a relancé les revendications pour un référendum sur l’indépendance. Plus de 4 000 habitants ont fui les affrontements. Les tensions ont commencé après que des étudiants papous aient été traités de « singes » et de « chiens » par des policiers et une milice de quartier.