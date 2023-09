Nouvelles caméras à Dumbéa centre

Depuis 2013, la commune déploie la vidéoprotection. Elle compte aujourd’hui 37 caméras en activité et compte en programmer 18 autres dans le centre. Certaines d’entre elles, équipées d’un logiciel d’intelligence artificielle, pourront détecter automatiquement les comportements non appropriés et « faciliter ainsi le travail des policiers derrière les écrans », précise la ville.