Les campus de l’université à Nouville et Baco, dans le Nord, sont également concernés par cette rentrée du 4 mai. Afin de garantir les meilleures conditions de reprise, depuis le 20 avril, l’UNC a mobilisé ses équipes pour se mettre à jour des consignes sanitaires officielles. Un nettoyage et une désinfection complète des bâtiments dédiés au personnel ou à l’accueil du public ont été effectués. Les étudiants de première année commune aux études de santé (Paces) avaient été admis une semaine plus tôt à titre exceptionnel, leurs épreuves de concours se déroulant les 5 et 6 mai. Idem pour les étudiants en master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation préparant les concours du professorat.