Nouvelle rencontre sur le chômage

Table ronde, mercredi 19 mars, entre l’exécutif et les partenaires sociaux sur le chômage. Le membre du gouvernement en charge de l’économie et de la fiscalité, Christopher Gygès, évoque « une volonté de reprise d’activité ». « On travaille sur des dispositifs d’aide qui permettent cette reprise et la création d’emplois. » Il faut aussi préparer l’arrêt du chômage partiel fin juin et la « prise en compte de toutes les personnes qui vont se retrouver sans emploi », via un « dispositif renforcé » sachant qu’« on ne vit pas avec 66 % du SMG en Nouvelle-Calédonie ».

Christopher Gygès annonce une convention fiscale et sociale de trois jours le mois prochain avec une première journée dédiée à l’emploi, les dispositifs de reconversion, d’alternance, de placement, etc., une autre consacrée au coût du travail, au pouvoir d’achat et à la compétitivité, et la troisième à la fiscalité, en visant la simplification et l’attractivité. Objectif : « dégager une trajectoire qui puisse satisfaire les partenaires économiques et politiques ».