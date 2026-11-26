Mardi 24 novembre, les élus du Congrès ont adopté une proposition de résolution demandant à l’État de participer au financement d’une voie de contournement de Saint-Louis, au Mont-Dore. Déposé en octobre 2025 par Veylma Falaeo, Virginie Ruffenach, Philippe Dunoyer, Françoise Suve et Marie-Jo Barbier, le texte a recueilli 28 voix pour et 25 contre. Les groupes Les Loyalistes et Le Rassemblement ont rappelé que cette infrastructure permettrait de mettre fin aux blocages et accidents sur la route de Saint-Louis. L’UNI et le groupe Kanaky NC ont, quant à eux, estimé que ce projet ne constituait pas une priorité au regard des difficultés économiques du territoire.
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