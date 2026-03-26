Nouvelle chute de l’emploi salarié

L’Institut de la statistique et des études écono- miques annonce un nouveau repli de l’em- ploi public et privé au troisième trimestre, de 2 % soit 1 910 salariés de moins. 77 510 salariés sont recensés auprès de la Cafat. Les pertes d’emploi se concentrent surtout dans l’industrie, la construction et l’agriculture. Les effectifs salariés restent stables dans les services et le commerce. Dans le public, le recul concerne essentiellement les contractuels. L’activité salariée est ramenée à son niveau d’avant 2009 malgré les dispositifs pour limiter les pertes d’emploi. La chute est engagée depuis 2023.