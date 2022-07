Cette séquence s’ouvrira donc le 26 juillet avec la venue de Gérald Darmanin, désormais à la tête d’un méga-ministère de l’Intérieur comprenant également l’Outre- mer. Rattachement jugé au passage, dans la plupart des territoires, comme étant une régression. Objectif pour lui : rencontrer les responsables politiques, mesurer les positionnements et définir une méthode pour les discussions à venir.

Bilatérales ?

Le dialogue, au point mort depuis le troisième référendum et la non-participation des indépendantistes, doit reprendre. Sauf que la nomination de la présidente de la province Sud, Sonia Backes, dans le ministère de Gérald Darmanin pose des difficultés. Alors qu’ils dénonçaient justement l’attitude de plus en plus partiale de l’État au cours du premier quinquennat d’Emmanuel Macron (document du oui et du non, refus de repousser le référendum, etc.), les indépendantistes vont maintenant faire face à un gouvernement qui compte en son sein leur principale opposante.