Nouvelle alerte de l’Australie

Une alerte élevée a à nouveau été émise le 13 août à propos du territoire par les autorités australiennes, en raison d’un risque de troubles civils et de violences. Il est noté que d’importants effectifs de sécurité sont présents, mais que des incidents isolés pour- raient se produire subitement en lien avec les tensions politiques et être à l’origine de couvre-feux, par exemple. Les voyageurs sont invités à rester très vigilants. L’alerte évoque aussi la cible que constituent les services de santé, la fréquence des vols de voiture et les cambriolages de logements.