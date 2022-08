Le nouvel Office de tourisme Destination province Sud a été inauguré vendredi 19 août sur les Quais Ferry. Il propose des supports aux

touristes ainsi que des produits artisanaux. Un premier point d’information avait été implanté courant juillet à l’Aquarium des lagons.

La structure est la vitrine de la SPL, société publique locale de Sud tourisme, qui a pour mission de valoriser la province et les

collectivités actionnaires (Nouméa, Dumbéa, Païta, Boulouparis, Mont-Dore et prochainement l’île des Pins, Bourail, La Foa et Farino). La ville de Nouméa a été remerciée pour s’être financièrement associée à la création de la SPL et pour la mise à disposition des locaux situés à proximité de l’arrivée des croisiéristes attendus, a priori à partir d’octobre, et du centre-ville. « Durant la crise, le secteur a su se réinventer localement. Nous sommes maintenant plus tournés sur l’extérieur. Il faut s’adapter et c’est un défi que nous devons relever collectivement », a indiqué la Maire, Sonia Lagarde. « À Tahiti, le tourisme rebat son plein, à nous de faire le nécessaire pour attirer les visiteurs. Ils cherchent des endroits un peu vierges et on a des richesses exceptionnelles », a souligné la présidente de la province Sud, Sonia Backes. Après des « mois de frottement » avec le GIE NCT qui assure la promotion internationale, un équilibre a visiblement été trouvé sur les missions de chacun. Il se formalisera par une convention.