Dimanche vers 4 heures du matin, la RP1 a été fermée en raison d’une rixe entre jeunes. Des jeunes de Canala ayant volé un véhicule et repérés par les forces de l’ordre ont voulu se réfugier à Saint-Louis. Ils ont finalement accidenté le véhicule et été pris à partie par des jeunes du coin. Le véhicule a été incendié, des automobilistes ont été agressés. Les forces de l’ordre, qui sont intervenues en nombre (une quarantaine de gendarmes), ont interpellé cinq personnes aussitôt placées en garde à vue. Deux personnes, à l’origine du vol, ont été incarcérées. La réouverture de la route a été possible vers 6 h 30. Le maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux, a dénoncé dans un courrier au haut-commissaire le manque de moyens mis en œuvre pour assurer le maintien de l’ordre public, ou le manque de volonté d’agir de la part de l’État. La RP1 a de nouveau été bloquée dans la nuit de lundi à mardi par un véhicule incendié.