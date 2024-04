Nouveaux contrats de développement aux Loyauté

L’État et les îles Loyauté ont signé la nouvelle génération de contrats de développement 2024-2027. La participation de l’État sera de 4 milliards de francs pour 12 opérations d’investissement et de fonctionnement. Parmi les projets, l’aménagement du port de Tadine (avec gare maritime, dock), l’extension et la réfection des pistes et infrastructures aéronautiques de l’aérodrome d’Ouvéa, la création d’un agropole à Lifou. Figurent également la réfection de routes et d’internats, le développement du numérique, la restauration et la valorisation de sites culturels et touristiques, les bourses, etc.