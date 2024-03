Nouveau souffle pour la clinique Kuindo-Magnin

Le 27 février, le tribunal de commerce a autorisé la mise en œuvre par la clinique Kuindo-Magnin de son plan de sauvegarde, nouveau modèle économique et de santé travaillé depuis plus d’un an. L’établissement n’est plus sous le régime mis en œuvre en novembre 2022. Selon Les Nouvelles calédo- niennes, pour trouver un nouvel équilibre, la clinique va notamment développer son offre d’oncologie et de soins de suite et de réadaptation.