Nouveau jugement dans l’affaire des collaborateurs CE

La cour d’appel de Nouméa se penche depuis mardi 21 juillet sur le dossier des collaborateurs Calédonie ensemble, aux contrats accordés entre 2014 et 2018 à la province Sud et au Congrès. La justice doit déterminer si ces collaborateurs travaillaient vraiment pour les institutions ou servaient le parti. Philippe Gomès et Philippe Michel ont été condamnés en première instance.