Nouveau blocage à Aircal

Les vols de la compagnie vers Wanaham et Moué ont été perturbés en début de semaine en raison d’un mouvement de mécontentement des usagers, représentés par des collectifs. Parmi les revendications à Lifou, une continuité pays comprenant huit allers-retours aidés – et non cinq, un tarif unique à 15 000 francs pour les rési- dents, et l’annulation des nouvelles règles pour les excédents de bagages. À l’île des Pins, elles concernent aussi les excédents bagages, ainsi que les horaires des vols.