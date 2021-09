Seulement 15 000 doses utilisées la semaine dernière, 6 600 depuis le début de cette semaine. On est loin des 40 000 doses hebdomadaires et 5 700 par jour que les spécialistes recommandent pour espérer sortir de la crise en fin d’année. Le taux de vaccination en schéma complet est de 31,47 %, ce qui est clairement insuffisant, 53 % en première dose sachant qu’une deuxième dose est absolument indispensable avec Pfizer. « Le faible taux de vaccination entretient le nombre de cas graves, a expliqué le Dr de Greslan. Il y a 20 % de formes graves et avec séquelles sur cette maladie. Dans notre entourage, nous connaissons tous quelqu’un qui pourra faire une forme grave. Et le vaccin est la seule solution que nous avons. »

Une « épidémie de non-vaccinés »

La réalité est la suivante : 93,3 % des défunts n’avaient pas une couverture vaccinale complète. La réanimation est occupée par 57 personnes non vaccinées, sauf deux qui devaient faire un rappel. Près de 86 % des 7 000 cas de Covid détectés sur le territoire n’étaient pas non plus concernés par un schéma vaccinal complet. La Nouvelle- Calédonie vit donc effectivement une « épidémie de non-vaccinés » pour reprendre l’expression devenue chère au ministre des Outre-mer, qui a sous sa tutelle des territoires où la vaccination, décidément, ne prend pas et ne permet pas d’éviter les ravages.