Au premier jour de sa visite sur le territoire, le ministre des Outre-mer s’est rendu au CHT, centre névralgique de la crise du Covid-19. L’occasion pour lui d’échanger avec le personnel de la communauté médicale et de faire quelques annonces sur l’articulation prochaine du soutien de l’État pour faire face à cette crise.

Visite au pas de charge pour le ministre au Médipôle, où le personnel soignant et les malades ont vécu le pire de la crise ces six dernières semaines. Sébastien Lecornu est dirigé dans les services d’urgences, de réanimation, et de médecine interne, par les responsables du CHT. Dans les couloirs, dans les salles, il interroge sur la proportion de vaccinés, les facteurs de comorbidités, l’âge des patients, le fonctionnement des services, les capacités en lits… Le ministre des Outre-mer qui s’est, selon ses propres termes, « transformé en ministre Covid » ces derniers mois, avec des crises majeures notamment aux Antilles, à Tahiti, et désormais en Nouvelle-Calédonie, comprend les enjeux.

L’hôpital seul ne peut faire plus

Dans les couloirs, les médecins exposent le système original mis en place localement, les efforts fournis pour transformer l’hôpital, afin de s’assurer que tous les Calédoniens soient pris en charge, mais aussi leurs difficultés à ne « pas pouvoir faire plus ». Ils n’hésitent pas à faire état de leurs besoins. Le maintien des renforts de la réserve sanitaire sur un temps long est essentiel, tout comme les moyens de réanimation de l’armée et il faut également gérer les problématiques matérielles.

Les médecins alertent : « si un gros accident de la route survient, on ne pourra pas le prendre en charge ». Ils s’inquiètent fortement de la deuxième vague qui va inéluctablement suivre l’adaptation du confinement, avec une réanimation à 90 % saturée.

Des renforts et des moyens financiers supplémentaires