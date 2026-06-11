« Nous, réunis ! » au-delà des blocs

« Les deux blocs dans lesquels la politique calédonienne évolue depuis toujours sont une configuration qui nous empêche concrètement d’agir là où c’est nécessaire. » Présentée le 7 juin, la liste « Nous, réunis ! Ton quotidien, la priorité ! », emmenée par Philippe Dunoyer aux provinciales dans le Sud, ne veut surtout pas s’inscrire sur la voie binaire indépendantiste-non indépendantiste, mais entend s’occuper de « l’urgence » : la crise économique et sociale. Le programme, bientôt dévoilé, contient des propositions de « réformes », mais aussi des mesures concernant le transport.

Dans ce groupe, sont retrouvés des membres des formations Réunis et La démocratie en Nouvelle-Calédonie ou encore l’avocate Nadine Pidjot et l’ex-adjoint au maire de Dumbéa, Gérard Piolet. Selon Philippe Dunoyer, les maires de Farino, Jean-Christophe Niautou, et de Sarraméa, Charles Brinon, apportent leur soutien à la liste.