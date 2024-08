DNC : Pour quelles raisons les compagnies d’assurance du territoire font-elles le choix de supprimer la garantie émeutes ?

Frédéric Jourdain : Ce n’est pas vraiment une suppression, je dirais qu’on a décidé de ne plus la délivrer. Il est clair que les émeutes et ce qu’elles ont produit comme dommages interrogent les assureurs et surtout nos réassureurs privés. D’ailleurs, cette décision est plus du fait même de nos réassureurs que des assureurs eux-mêmes, car ils payent les dégâts de ces événements. Ensuite, il faut savoir que l’assurance est basée sur un principe aléatoire de survenance. Sauf que là, on se rend compte que c’est systémique. Nous ne sommes pas là pour payer un risque certain, mais pour assurer un risque aléatoire. Donc, nous ne souhaitons plus avancer en délivrant cette garantie émeutes tant que la sécurité et la stabilité du pays – en règle générale – ne sont pas restaurées.

Est-ce que cet arrêt est immédiat ?

Nous avons entendu beaucoup de fausses rumeurs sur le fait que ce serait immédiat, mais non, cela se fait au renouvellement ‒ ou pas ‒ du contrat. L’assurance envoie un avenant à ses clients, les informant du renouvellement du contrat sans la garantie émeutes. S’ils sont d’accord, ils le signent. Sinon, nous serons obligés de les résilier. En grande majorité, tous les contrats d’assu- rance qui ont été souscrits seront honorés. Là, nous parlons vraiment des sinistres de demain.

Est-ce que cette garantie pourra être réintégrée par la suite ?

Ce n’est pas à notre niveau que cela va se passer. C’est compliqué, car la stabilité ne se fait pas en 15 jours, elle se voit à plus longue échéance.