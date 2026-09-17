Nouméa quitte l’AFM

« L’AFM est devenue une « espèce de machin »», a déclaré le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, lundi 14 septembre. Le conseil municipal a acté, lors de la séance, son retrait de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.

L’équipe de Virginie Ruffenach, avec 5 élus sur 53, a voté contre la délibération, eu égard probablement au fait que le président de l’AFM, Pascal Vittori, est également membre du groupe Rassemblement du Congrès. « La contribution financière de Nouméa est de 11 millions par an » et « quel a été le retour ? », a noté Sonia Lagarde, qui maintient son adhésion à l’Association des maires de France, structure nationale.

« C’est dommage. Nous avons fait, depuis 2024, des propositions pour faire évoluer les compétences et le financement des communes, par exemple, pointe Pascal Vittori. Nous avons beaucoup de représentations dans les institutions calédoniennes ». L’AFM compte désormais 11 communes sur 33.