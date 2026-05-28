Nouméa pourrait financer l’entretien du barrage de Dumbéa

La ville de Nouméa pourrait verser une contribution forfaitaire de 50 millions de francs par an, afin de contribuer aux charges d’investissement, d’entretien et de renouvellement du barrage de Dumbéa, qui alimente la commune en eau potable. L’ouvrage appartient à la Nouvelle-Calédonie qui ne reçoit, à ce jour, aucune contrepartie financière. C’est la proposition faite par le gouvernement, lors de sa séance hebdomadaire du mercredi 27 mai.