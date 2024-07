[DOSSIER] L’« illusion dissipée » de la mixité sociale

« C’est le soulèvement qui est surprenant, pas sa géographie. » Gilles Pestaña, maître de conférences en géographie et aménagement à l’UNC, constate que « dans le mouvement insurrectionnel, le recrutement a évidemment été plus élevé dans les quartiers populaires, ceux des squats et des logements sociaux, qui sont aussi les quartiers les plus kanak ».

Pour l’universitaire, la catégorisation nord-sud mérite d’être affinée. Seuls les quartiers sud forment un ensemble « assez homogène », Tuband faisant office d’îlot de logement social. Les quartiers nord sont plus hétérogènes, même si « l’illusion de la mixité sociale disparaît quand on zoome sur un quartier », Koutio étant un exemple particulièrement éloquent.

Quelles que soient les délimitations retenues, « il y a une véritable fracture, il y a deux Nouméa », constate l’anthropologue Patrice Godin. « Malgré les progrès, on reste dans une société extraordinairement inégalitaire avec un empilement de différences culturelles, politiques et d’inégalités économiques qui se notent dans l’occupation de la ville. » Le chercheur estime qu’en matière d’urbanisme, même si tout n’est pas à jeter, les politiques publiques ont leur part de responsabilité.

« DÉFICIT DE RÉFLEXION »

« On a sous-estimé l’importance du développement urbain et notamment le fait que de plus en plus d’Océaniens, de Kanak s’urbanisaient, juge Patrice Godin. Les solutions que l’on a apportées n’étaient pas appropriées. Il suffit de regarder Dumbéa-sur-Mer, on a pensé la ville sur des modèles occidentaux, pour ne pas dire franco-français. » Il rappelle que le schéma d’aménagement NC2025, inscrit dans l’Accord de Nouméa, n’a jamais connu d’aboutissement.

« Il y a un déficit de réflexion sur l’urbain et l’urbanité », reconnaît Gilles Pestaña, qui aurait aimé lancer un observatoire des squats à la fin des années 2000. « Les études sur les requins, l’inventaire de la biodiversité… Tout ce qui est non humain est finançable beaucoup plus facilement. Comment les gens vivent-ils dans les logements sociaux, dans les squats ? Que veulent-ils ? Ce n’est pas pensé. Il n’y a aucune recherche là-dessus. » En revanche, il ne partage pas le constat concernant Dumbéa-sur-Mer. « Où aurait-on dû construire ces logements sociaux ? On sait toujours critiquer ce qu’on a fait, mais si on ne l’avait pas fait, ce serait potentiellement pire. »

L’urbanisme a su évoluer depuis le temps de la construction des tours Magenta et de Saint-Quentin. Pouvait-il vraiment régler les problèmes de la société ? Évidemment que non, répondent les deux chercheurs, dressant un même parallèle avec l’école, miroir d’une société morcelée qu’elle ne saurait à elle seule souder.