La ville de Nouméa a adopté, jeudi 25 novembre, son Schéma directeur d’alimentation en eau potable avec la volonté de sécuriser et rénover son réseau, du barrage de la Dumbéa en passant par l’usine de traitement du Mont-Té jusqu’aux réservoirs et canalisations. Cette usine vieillissante doit être réhabilitée afin, notamment, d’augmenter ses capacités et améliorer le traitement. Et une bonne partie des conduites doivent être renouvelées, sachant qu’environ 25 % de l’eau captée se perd lors de la distribution.

Les investissements sont évalués à 15 milliards de francs sur 22 ans (environ 680 millions de francs chaque année). Ils sont financés par des subventions de l’État, des emprunts ainsi qu’une hausse des tarifs de la redevance d’eau à 50 F/m3 en 2022 (contre 21,70 F/m3 actuellement). Sur la base d’une consommation trimestrielle moyenne d’un foyer (30 m3), le montant de la facture passera de 12 930 francs à 14 193 francs (+1 263 francs).

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères va également augmenter. Le tarif mensuel d’un bac de 120/140 litres collecté trois fois par semaine passera de 2 795 francs à 2 845 francs (+50 francs).