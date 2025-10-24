Nos ancêtres les Italiens

Colons libres

La migration italienne est d’abord volontaire avec des paysans, commerçants, artisans. « Les colons français n’étaient pas les seuls à cette période », observe la chercheuse. Guiseppe Fogliani, de Lombardie, arrive en 1863 à 38 ans après avoir vécu en Australie. Marié à une veuve irlandaise, mère de quatre enfants, ils en auront quatre autres dont Gaëtan, le mari d’Agathe Fogliani, née Taniser, éleveuse de vaches laitières à Nouméa. Éliane Obry « Mamie » Fogliani, à Farino, est l’épouse d’Henri, petit-fils de Guiseppe. L’ancêtre aurait été le premier entrepreneur de pompes funèbres à Nouméa.

Louis Rosaire, originaire de la Vallée d’Aoste, postule à la colonisation Feillet vers 1900. Gian Battista Cubadda, de Sardaigne, arrive à la fin du siècle et travaille à la construction du nouveau pont de Dumbéa. On trouve parmi ses descendants, l’archéologue Christophe Sand.

Bagnards et migrants

À partir de 1864, 745 Italiens figurent parmi les 22 000 bagnards envoyés d’Europe. Luigi Paladini, tailleur de pierre toscan, débarque le 8 mai 1864 à 29 ans, à bord du premier navire, Iphigénie. Il a été condamné à 15 ans de travaux forcés par le tribunal de Bastia, pour avoir tué une personne et en avoir blessé une autre lors d’une bagarre. C’est le père de Candide Paladini Koch, cette enseignante qui a donné son nom à une école de la Vallée-des-Colons.