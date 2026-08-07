Nord avenir, un modèle « non viable » étrillé par la CTC

La Chambre territoriale des comptes propose à la province Nord et à Nord avenir de clarifier leur stratégie, après un plan de sauvegarde engagé depuis 2022 et fragilisé par la crise. Elle pointe l’absence d’évaluation des objectifs de diversification et de densification économique.

Entre 2020 et 2024, Nord avenir (ex-Sofinor) a reçu 2,5 milliards de francs de financements publics « présentant tout ou partie un risque de non-conformité ».