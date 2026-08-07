Nord avenir, un modèle « non viable » étrillé par la CTC

La date du grand oral n’est pas encore officiellement annoncée. Dans des couloirs de l’administration, les uns parlent de la fin de ce mois, d’autres plutôt de septembre. Milakulo Tukumuli, le nouveau président du gouvernement en place pour la mandature 2026-2031, va devoir se plier à l’exercice imposé de la […]
L’OPT-NC, qui a basculé le 1er juillet son système bancaire sur My Infinéo, assure que la plateforme en ligne est stabilisée après quelque 200 incidents. Fin juillet, 2 000 clients ont notamment vu leurs opérations bloquées durant 12 heures. Les frais de virements échoués seront remboursés : 10 à 15 […]
Le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, devait se rendre aux îles Loyauté ce jeudi 6 août, pour évoquer le dossier Air Calédonie, qu’il veut sortir de l’enlisement. Une opération « île morte » a été organisée lundi 3 août, à Ouvéa par le maire Maurice Tilewa, pour demander la reprise […]