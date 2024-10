Nicolas Metzdorf : « Je suis fier que mon nom soit associé à un combat pour un droit de vote »

La crise pousse des gens à partir, cela vous inquiète-t-il ?

C’est une catastrophe. Déjà, c’est un échec sociétal. Quand les gens quittent un territoire, c’est qu’il n’y fait pas bon vivre. Ensuite, c’est une catastrophe économique, puisque moins il y a de monde, moins il y a de consommateurs, d’investisseurs… Qui va payer la TGC ? Qui va faire tourner les restaurants, les commerces, le BTP ? C’est terrible pour nos finances publiques, nos entreprises.

Pourquoi je suis député si je ne peux pas m’occuper des textes relatifs à la Nouvelle-Calédonie ? Et je fais quoi, moi, je m’occupe des éoliennes en mer en Bretagne ?

La crise a mis à terre les finances qui se portaient déjà très mal. Qu’attendez-vous de l’État ?

Le pays était endetté avec des difficultés budgétaires et une stagnation de croissance en raison de l’incertitude sur l’avenir, mais on est passé d’une difficulté à un cataclysme économique et financier. J’attends de l’État qu’il prenne la mesure de la situation. Il y a une sous-estimation de la catastrophe sociale et économique et de la fracture entre les Calédoniens. L’État pense que ce sont des émeutes qui ont dérapé à la suite du vote d’un texte. Mais, c’est plus profond que ça. Et le fait que ce soit des nouveaux rajoute à la méconnaissance des dossiers. La classe politique nationale connaît moins bien la Nouvelle-Calédonie que celle des années 1980.

Qu’allez-vous défendre lors de l’examen du projet de loi de finances 2025 ?

Je suis très attaché au soutien aux collectivités et aux entreprises. Je veillerais à ce que les sommes demandées par les institutions soient inscrites au budget de l’État. Si on peut s’approcher de cent milliards par an, c’est bien.

Que pensez-vous du plan quinquennal de Calédonie ensemble et du plan S2R du gouvernement ?

J’ai voté le plan quinquennal au Congrès. Son avantage, c’est qu’il fait un état des lieux précis et exhaustif des dégâts et des coûts impliqués par les émeutes. L’avantage de celui du gouvernement, c’est qu’il vient dire ce que les Calédoniens peuvent faire comme efforts, parce qu’on sait bien que l’État ne nous versera pas un milliard (d’euros) par an comme ça. Il y a un côté responsable sur le fait que chacun fournisse les efforts nécessaires. Je n’ai pas participé à la délégation transpartisane à Paris, parce qu’il n’y avait pas les indépendantistes modérés du Palika.

Faites-vous confiance à Michel Barnier pour gérer le dossier calédonien ?

Il n’y a ni confiance ni défiance, mais de la vigilance. Les non-indépendantistes se sont toujours reposés sur leurs lauriers quand c’était la droite. Mais c’est elle qui a gelé le corps électoral en 2007, qui a levé le drapeau du FLNKS sur les édifices. Mais, je ne suis pas non plus pour saboter le gouvernement.

Vous étiez cependant prêt à voter la motion contre le gouvernement Barnier…

Oui, évidemment. J’utilise tous les outils qui sont à ma disposition pour faire fléchir le gouvernement dans le sens que je pense être juste. Je fais de la politique. Ça a marché. Le gros avantage, c’est que je suis suivi, concernant la Nouvelle-Calédonie, par le groupe majoritaire dont dispose Michel Barnier pour mener sa politique. S’il y a une défection du groupe, ce sera compliqué pour lui.

Vous dites que Michel Barnier a changé sa déclaration de politique générale (DGP) entre l’Assemblée et le Sénat.

Deux choses m’ont particulièrement choqué dans sa première déclaration de politique générale. Pas un mot pour ceux qui ont tout perdu. Il y a une population calédonienne qui, au niveau national, est invisibilisée : les non-indépendantistes. J’ai l’impression qu’en France, on résume le dossier calédonien à la France et les Kanak. Avec les émeutes, il y a eu des dizaines de milliers de Calédoniens apeurés qui ont dû se protéger, qui ont perdu leur boulot. Il y a un traumatisme. Et Michel Barnier n’a rien dit sur eux. Et il abandonne le projet de texte au Congrès de Versailles. Deuxièmement, il n’a pas dit que le dégel était une obligation politique et juridique. Le lendemain, la formulation était beaucoup plus adéquate au Sénat.

Le ministre des Outre-mer est sur le territoire. Il sera suivi de la mission parlementaire. Pensez-vous que cela permette un retour du dialogue ?

Il faut l’espérer. C’est une question qu’on nous pose, mais on sera à la table et on essaiera de trouver un accord équilibré avec les indépendantistes. Est-ce que l’Union calédonienne sera plus allante sur le fait de trouver un accord ? L’UC, qui était déjà prisonnière des trois référendums, ne le sera-t-elle pas encore plus avec le résultat des législatives et la création de la CCAT ? La CCAT qui a une base qui leur dit, « on est en train de gagner Kanaky ». Pourquoi aller dialoguer pour un statut dans la France alors.

Quand on entend les discours extrêmes des uns et des autres, comme Sonia Backès qui a déclaré que l’huile et l’eau ne se mélangeaient pas, cela paraît compliqué…

Il y a quelque chose qui me gêne. C’est quoi notre discours extrême ? Cela peut être un accord qui dit que chacun puisse avoir son modèle de société là où il est, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’asseoir à une table à côté d’un Kanak. Je n’ai pas l’impression que défendre l’expression d’un résultat démocratique et un droit de vote et la non-violence soient extrémistes. Je le fais avec vigueur, mais est-ce que ces valeurs-là font une position extrême sur l’échiquier politique, je ne sais pas. J’ai l’impression de me battre contre un fascisme en fait. Quand tu prônes une ethnie supérieure aux autres, que tu veux obtenir par la violence ce que tu n’as pas obtenu dans les urnes, on appelle ça comment ?

L’argument en face, c’est de dire qu’ils se battent contre un État colonial…

Cela s’entendait dans les années 1970-1980, mais j’ai l’impression que cet argument ne prend pas en compte les 40 ans d’accords de Matignon et de Nouméa. On a transféré les compétences pour quoi ? On a fait de la discrimination positive pour quoi ? On a fait un Sénat coutumier pour quoi ? C’est quand que s’arrête le fait colonial ?

Est-ce qu’un accord est possible pour les élections en 2025 ?

Oui et on va tout faire pour. Si le monde indépendantiste était représenté non pas par le FLNKS mais par l’UNI-Palika, on ne serait pas en train de discuter, parce que le compromis aurait été trouvé. Il est très difficile avec l’UC parce que je ne sais pas s’ils en veulent. Qui a boycotté la table des négociations ? L’UC, pas le Palika.

Je pense que c’est une volonté. L’Union calédonienne a théorisé le chaos.