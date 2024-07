Nicolas Metzdorf : « Je souhaite un accord global d’ici la fin de l’année »

DNC : Deux députés calédoniens de sensibilité politique opposée vont désormais siéger. Comment envisagez-vous la collaboration avec Emmanuel Tjibaou ?

Nicolas Metzdorf : C’est un peu tôt pour le dire, parce que je ne le connais pas et que je ne sais pas quelle sera sa ligne politique une fois arrivé en Métropole. Dans quel groupe va-t-il siéger ? Difficile de répondre, parce que je ne sais pas qui il est.

Cette association d’opinions divergentes à l’Assemblée nationale peut-elle toutefois favoriser le retour du dialogue en vue de la construction de l’avenir institutionnel ?

Ça dépend beaucoup de l’humain. De ce que j’ai pu constater, pour l’instant, les relations [avec Emmanuel Tjibaou] étaient faciles. Il faut voir dans la durée. Avoir un député de chaque camp donne beaucoup d’espoir, parce que les gens en ont besoin en ce moment. Mais je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je suis toujours prêt à discuter, échanger sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Si Emmanuel Tjibaou est dans une logique de porter la ligne radicale de l’Union calédonienne, ça va être compliqué. J’attends donc de voir quelle sera sa ligne politique.

Emmanuel Tjibaou a fait campagne sur le dialogue…

Oui. Jusqu’ici, il a tenu un discours modéré, constructif, apaisé, même rassurant, j’ose ce terme. Mais jusqu’à quand ce discours va-t-il tenir ? Car nous savons que les leaders indé- pendantistes qui ont tenté ces politiques-là ont été “rattrapés par la patrouille” du bureau politique de l’UC ou du congrès du FLNKS.

Cette nouvelle configuration vous amène- t-elle à lisser certaines positions ?

Non. Parce que je dis toujours la même chose depuis le début. Le bon sens, on ne le lisse pas. La violence, on la combattra toujours. Et on soutient évidemment la volonté de dialogue et de construction.

Nous avons trop connu ces dernières années des leaders qui nous laissaient espérer que ça allait bien se passer et qui, derrière, comme je le disais, se faisaient rattraper par la base radicale. Je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens. Si c’est pour avoir Emmanuel Tjibaou juste en relais au sein de l’hémicycle et qu’il ne participe pas aux négociations…