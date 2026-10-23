Nicolas Mackenzie, syndicaliste au Camp-Est : « Le risque de mutinerie existe tous les jours »

DNC : Des agents du Camp-Est ont dénoncé, lors d’une mobilisation en début de mois, des conditions d’exercice dégradées au sein de la structure pénitentiaire. Quelles sont ces difficultés ?

Nicolas Mackenzie : Le centre pénitentiaire de Nouméa connaît en permanence des travaux de réfection, dans les différents secteurs. En septembre 2025, le quartier pour mineurs a dû être rénové. Depuis cette date, les agents de ce quartier étaient exposés à des conditions de travail totalement inadaptées, voire à risques, vu le chantier de construction, de la toiture au sol : nuisances sonores, poussière, présence constante d’outillage, coactivité… Peu après la prise de fonction du nouveau chef d’établissement, le 1er septembre, il y a eu une réunion. La direction a entendu cette problématique et voulu traiter le sujet en délocalisant ces personnes détenues dans un secteur d’hébergement, qui n’avait pas notre préférence. Pourquoi ? Parce que vétuste, dégradé, inadapté, selon nous, au profil des détenus mineurs. Il était prévisible qu’un incident allait se produire.

Que s’est-il passé ?

Dans la nuit du 24 au 25 septembre, des détenus mineurs ont réussi à sortir de leurs cellules. Fort heureusement, nous n’avons pas eu d’incident grave envers le personnel de surveillance ou l’établissement. Après cet épisode, une deuxième réunion s’est tenue le 29 septembre. La direction, via la Dispom (Direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer), a décidé de relocaliser ces personnes détenues dans le bâtiment initial, c’est-à-dire en travaux. Rien ne change donc.

Nous nous sommes mobilisés pour défendre les conditions de travail de nos collègues, il y a un vrai risque pour la santé. FO Justice avait saisi le médecin de prévention l’année dernière, qui est donc venu sur site pour constater les différentes zones accidentogènes, notamment dans le quartier des mineurs. Il a pu observer des conditions de détention et de travail inadaptées. Nous sommes toujours dans l’attente du rapport de ce médecin.

Après notre mobilisation sous forme de blocage, le médecin de prévention a effectué une deuxième visite, mercredi 14 octobre. Ce qui va permettre, à notre demande, de formaliser son rapport, ses préconisations et d’instaurer des mesures adéquates au sein d’une instance officielle de l’établissement.