Nicolas Mackenzie, syndicaliste au Camp-Est : « Le risque de mutinerie existe tous les jours »

Le personnel de surveillance au Camp-Est considère travailler « entre le marteau et l’enclume » : entre un État réticent à investir dans une nouvelle prison et des détenus de plus en plus nombreux, agressifs et engagés dans des recours contre des conditions de détention inhumaines. Nicolas Mackenzie, surveillant brigadier et secrétaire local du syndicat FO Justice, décrit une structure d’un autre temps, où la surpopulation pénale d’un côté et le manque d’effectif de l’autre alimentent le risque d’implosion. La direction de l’établissement pénitentiaire n’a pas souhaité s’exprimer à ce stade.
DNC : Des agents du Camp-Est ont dénoncé, lors d’une mobilisation en début de mois, des conditions d’exercice dégradées au sein de la structure pénitentiaire. Quelles sont ces difficultés ?
Nicolas Mackenzie : Le centre pénitentiaire de Nouméa connaît en permanence des travaux de réfection, dans les différents secteurs. En septembre 2025, le quartier pour mineurs a dû être rénové. Depuis cette date, les agents de ce quartier étaient exposés à des conditions de travail totalement inadaptées, voire à risques, vu le chantier de construction, de la toiture au sol : nuisances sonores, poussière, présence constante d’outillage, coactivité… Peu après la prise de fonction du nouveau chef d’établissement, le 1er septembre, il y a eu une réunion. La direction a entendu cette problématique et voulu traiter le sujet en délocalisant ces personnes détenues dans un secteur d’hébergement, qui n’avait pas notre préférence. Pourquoi ? Parce que vétuste, dégradé, inadapté, selon nous, au profil des détenus mineurs. Il était prévisible qu’un incident allait se produire.
Que s’est-il passé ?
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, des détenus mineurs ont réussi à sortir de leurs cellules. Fort heureusement, nous n’avons pas eu d’incident grave envers le personnel de surveillance ou l’établissement. Après cet épisode, une deuxième réunion s’est tenue le 29 septembre. La direction, via la Dispom (Direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer), a décidé de relocaliser ces personnes détenues dans le bâtiment initial, c’est-à-dire en travaux. Rien ne change donc.
Nous nous sommes mobilisés pour défendre les conditions de travail de nos collègues, il y a un vrai risque pour la santé. FO Justice avait saisi le médecin de prévention l’année dernière, qui est donc venu sur site pour constater les différentes zones accidentogènes, notamment dans le quartier des mineurs. Il a pu observer des conditions de détention et de travail inadaptées. Nous sommes toujours dans l’attente du rapport de ce médecin.
Après notre mobilisation sous forme de blocage, le médecin de prévention a effectué une deuxième visite, mercredi 14 octobre. Ce qui va permettre, à notre demande, de formaliser son rapport, ses préconisations et d’instaurer des mesures adéquates au sein d’une instance officielle de l’établissement.
Comment évolue, selon vous, globalement, le Camp-Est ?
Le bilan est déplorable. Nous n’avons aucune visibilité depuis des années. Des budgets sont alloués tous les ans pour de la rénovation, du bricolage… Aujourd’hui, on se pose alors la question : pourquoi une nouvelle prison n’est-elle pas construite ? Pourquoi cette mission régalienne demeure-t-elle encore en souffrance ? L’annonce du garde des Sceaux de l’époque, Éric Dupond-Moretti, [le 22 février 2024] nous donnait de l’espoir. Mais la déclaration de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, [le 19 novembre 2025] a anéanti cette perspective.
Les agents sont épuisés mais s’accrochent. La surpopulation chronique, les agressions à répétition, des infrastructures obsolètes, des manques de moyens sécuritaires… Tous ces facteurs ne font qu’accroître le besoin.
J’ai connu à une époque des cellules à sept détenus sur 10 m2. On est passé à trois, voire quatre personnes
Alors qu’un projet a été dévoilé chez nos voisins tahitiens…
Oui, une nouvelle prison sera construite à Tahiti, selon les mots du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en début de mois. Toutefois, il ne s’agit que d’un quartier de courte peine destiné aux mineurs. Je suis content pour nos camarades de Polynésie française. Parce que cette décision répond à des besoins opérationnels. Ici, en Nouvelle-Calédonie, avoir un nouvel établissement est une nécessité urgente.
Je rappelle que le centre pénitentiaire de Nouméa était l’épicentre des émeutes du 13 mai 2024. Heureusement, le dévouement et le professionnalisme du personnel ont permis de contenir plus de 600 détenus entre ces murs. Ces détenus étaient en pleine mutinerie. S’ils avaient pu sortir de l’établissement, le scénario aurait été complètement différent [dans le Grand Nouméa et au-delà, en Nouvelle-Calédonie].
Nous alertons l’État et les institutions locales. Notre organisation a rencontré le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Georges Naturel, la présidente du Congrès Virginie Ruffenach. On doit s’entretenir prochainement avec le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli. Nous attendons une réponse de la présidente de la province Sud, Sonia Backès.
Ces élus sont sensibilisés et investis pour porter en Métropole les problématiques du centre pénitentiaire de Nouméa afin que des décisions soient prises rapidement. Parce que le Camp-Est est une poudrière. Le risque de mutinerie existe tous les jours. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça éclate. Ce que je n’espère pas.
Vous parliez de surpopulation. Où en sommes-nous ?
On varie entre 136 et 151 % sur l’effectif général. Rien qu’en maison d’arrêt, on est à 210 % : le taux de surpopulation est énorme vis-à-vis des ratios rencontrés en Métropole. C’est un des facteurs alarmants. Il faut savoir que l’encellulement est censé être individuel. J’ai connu à une époque des cellules à sept détenus sur 10 m2. On est passé à trois, voire quatre personnes. Ce résultat fait suite à l’intervention du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Observatoire international des prisons.
La nouvelle prison doit impérativement être calibrée à une capacité d’hébergement à la hauteur de la surpopulation connue aujourd’hui : le nombre de détenus est de 600 en moyenne. En attendant la concrétisation d’un nouvel établissement pénitentiaire moderne, on réclame des effectifs supplémentaires pour pouvoir tenir. On attend toujours le déploiement de caméras de vidéosurveillance dans des zones. Il nous faut des moyens pour travailler en sécurité.
Des concitoyens sont victimes d’incivilités, sous toutes leurs formes. Des dossiers ne sont pas inscrits au niveau juridictionnel, faute de places au centre pénitentiaire de Nouméa. Encore une fois, persister à rénover, réparer ou bricoler une structure qui n’a de cesse démontré ses limites ne résout pas le problème de fond sur le long terme, c’est aberrant comment l’argent public est dépensé.
Le décalage n’est-il pas surprenant avec le centre de détention de Koné, mis en service en février 2023 ?
À Koné, on constate un climat de travail entre les détenus et le personnel, je dirais, apaisé. Les incidents d’agression sont faibles. Ils ont leurs propres problématiques bien sûr, mais c’est incomparable avec la situation du centre pénitentiaire de Nouméa. On voit qu’une structure moderne et des conditions de détention dignes démontrent une réduction des risques d’incident.
De plus, faute de budget à Nouméa, des activités ne sont pas mises en place régulièrement. Je parle du scolaire, des activités culturelles, socio-éducatives, des formations professionnelles… Du coup, les détenus restent en cellule. C’est un facteur qui produit un climat de tension. En outre, nous gérons des cas « psy », voire violents. Des personnes détenues sont instables. Il existe en Métropole des unités spécifiques avec des soins en santé mentale pour accueillir ce profil de détenu : FO Justice exige la création de ces unités, un service médico-psychologique régional (SMPR) et une unité pour détenus violents (UDV).
On est passé des insultes
aux crachats, du coup de poing
à la prise d’otages
Comment se traduisent concrètement ces tensions dans votre travail ?
Les agressions verbales et physiques sont régulières. Les mentalités ont changé. Avant, nous avions une population de détenus assez âgée. Aujourd’hui, la majorité, ce sont des jeunes, adeptes des nouvelles technologies, des réseaux sociaux… Les agressions ont évolué défavorablement en termes de gravité. On est passé des insultes aux crachats, du coup de poing à la prise d’otages.
Il faut s’en souvenir, le 13 mai 2024, on a connu une prise d’otages : parmi les trois agents retenus, un a été grièvement blessé. Il a fallu l’intervention du Raid pour les sortir de là. Et je ne parle pas des incendies. Voilà pourquoi il est important de prendre ce dossier très au sérieux. On a un combo terrible à Nouméa.
D’autant que nous allons entrer en période de chaleur. C’est un facteur aggravant les risques vis-à-vis du personnel de l’établissement, parce que les conditions de détention sont déplorables. Nous avons réussi à obtenir la tenue d’un audit de l’établissement en novembre sur les ressources humaines – le dernier date de 2018 – : en toute objectivité, il sera pointé un manque criant de personnel, tous services confondus.
La drogue circule-t-elle au sein du Camp-Est ?
Oui. Comme dans tous les établissements pénitentiaires, on trouve du cannabis, des téléphones, des armes artisanales, de l’alcool fermenté… lors de la fouille des cellules ou au parloir. Ça fait partie du quotidien des surveillants.
En termes de sécurité des agents, nous avons une structure atypique, comparé aux établissements métropolitains où la construction est à étages. Ici, tout est à plat. Dès lors, un agent qui travaille en binôme n’a pas forcément de visuel sur le collègue en déplacement dans un autre bâtiment. Voilà encore une raison de l’urgence à investir dans un établissement conforme au milieu carcéral.
Au fil des inspections, des visites de ministre ou encore de publications de rapport, il n’y a donc pas de changements ?
Pas d’évolutions positives, non. Tous les quatre ans, on change de direction. Ce n’est pas la direction qu’il faut changer, c’est l’établissement qu’il faut reconstruire. En 2025, 449 recours ont été formulés par les détenus : des demandes d’indemnisation et d’aménagement. C’est fou. Je le souligne, à Nouméa, 75 % des secteurs d’hébergement sont constitués de conteneurs maritimes. C’est énorme. Si la politique de notre administration est d’entasser les détenus, pour FO Justice, le personnel du centre pénitentiaire de Nouméa, mérite quant à lui, de pouvoir travailler dans des conditions dignes et sécuritaires, après tant d’années d’alertes lancées.
Propos recueillis par Yann Mainguet