Un modèle incomplet ?

À noter enfin, le niveau de salaire plus élevé que dans les autres secteurs. En moyenne, les salariés du nickel gagnent 400 000 francs par mois pour un salaire moyen de 342 000 francs. L’Isee n’a toutefois pas produit le salaire médian, un meilleur indicateur des inégalités que le salaire moyen qui masque la disparité des revenus. Plus simplement, le salaire moyen ne montre pas l’écart entre les salaires les plus bas et les plus hauts. Cela pourrait donc signifier que les hauts salaires y sont sensiblement plus élevés que dans les autres secteurs, mais pas forcément pour les plus petites rémunérations.

De manière plus générale, ce niveau de salaire plus favorable présente un risque de déstabilisation du marché de l’emploi, comme a pu le confirmer Catherine Ris, professeure d’économie à l’université de la Nouvelle- Calédonie et directrice du Laboratoire de recherches juridique et économique. Ce phénomène a été observé dans différents pays. Un niveau de salaire plus élevé dans un secteur le rend plus attractif que d’autres, ce qui freine considérablement leur développement et, dans le cas de la Nouvelle- Calédonie, la diversification de son économie. Pour mesurer cet effet, les études statistiques ne suffisent pas, il conviendrait de réaliser d’autres enquêtes.

Ces résultats sont le premier volet d’un travail plus global de l’Isee qui planche actuellement sur l’impact du nickel dans l’emploi public. Ils devraient être présentés d’ici la fin du mois de juillet. Ce deuxième volet ira beaucoup plus loin puisqu’il est prévu que l’Isee construise un modèle statistique (grâce à l’accès aux données des mineurs et des métallurgistes ainsi que des comptes économiques) permettant de prévoir les effets des politiques publiques. Très concrètement, les décideurs pourront savoir quelles seront les conséquences sur l’emploi ou les recettes fiscales d’une augmentation des exportations de minerai, par exemple. Un outil utile pour éclairer les politiques publiques, mais également aider la population à mieux comprendre les interactions entre le secteur du nickel et l’économie.

Reste que le modèle ne prévoit pas d’intégrer la composante environnementale, qui a un coût probablement non négligeable, au travers de l’impact de la mine sur la ressource en eau, par exemple, qu’il s’agisse d’eau douce ou du lagon. Il n’est par ailleurs pas non plus prévu de prendre en compte les conséquences sanitaires de l’exploitation, qu’il s’agisse de l’amiante et plus généralement de la dispersion de poussières contenant du nickel. Autant de dépenses qui ne sont pas couvertes par les sociétés minières ou du moins pas intégralement et, de fait, doivent être assumées par les collectivités.

M.D.