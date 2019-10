La compagnie australienne Qantas a réalisé, le 20 octobre, le vol commercial le plus long jamais effectué en reliant New York et Sydney en 19 heures et seize minutes. Il s’agissait d’un vol expérimental : 49 employés, chercheurs et journalistes étaient à bord du Boeing 787-9 pour réaliser une série d’expériences notamment sur la santé et le bien-être à bord. L’objectif de ces très long-courriers est de réduire la consommation de carburant et les dépenses relatives aux escales et le temps de trajet total pour les passagers. Deux autres vols de ce type sont prévus par la compagnie. Le plus long trajet aérien commercial au monde est actuellement une liaison de 18 heures et 30 minutes entre New York et Singapour, lancée en 2018 par Singapour Airlines.