Nelson Gaulin Walker, navigateur solitaire

« SENTIMENTS TRÈS PUISSANTS »

Première étape, Key West, aux Bahamas, puis la Jamaïque, San Andres, Providencia et Panama. Sa grand-voile se déchire : arrêt d’urgence en Colombie, où il se retrouve derrière une flotte de sous-marins de transport de cocaïne confisqués. « Des semi-submersibles fait exprès pour circuler dans la jungle ! » Il navigue vers les Galapagos, suivi un temps par une famille de cachalots, puis met le cap sur les Marquises, « une route typique », de 38 jours, sa plus grande traversée.

Première vraie solitude : « Six semaines sans voir personne, c’est très long. Quand on s’éloigne de la terre, il n’y a vraiment rien, c’est le vide ». Sa bibliothèque l’accompagne, notamment Taïpi, d’Herman Melville, qui se déroule à Nuku Hiva et qu’il termine aux portes d’Hiva Oa. « C’était spectaculaire, j’ai pleuré ».

Il retient des Marquises l’accueil « formidable », la plus belle messe de toute sa vie et des sensations nouvelles : « Je remarque, après six semaines en isolement total, des sentiments très puissants. Et la chose la plus frappante est l’odeur. La mer n’a pas d’odeur et quand on arrive à terre, elle est la plus forte de votre vie. On peut sentir la terre, les fruits… c’est tout à fait sidérant. Et chaque île sent différemment ».

Son périple le mène ensuite à Tahiti, Moorea, où il est rejoint un temps par sa mère, puis aux Samoa américaines, pour un mois, où il se dote d’une famille adoptive, « mama et papa Pila ». Suivent les Fidji, « très contrôlées », où il réalise un carénage, puis le Vanuatu, « très accueillant, d’une pauvreté absolue, avec une très grande influence chinoise, visible partout ».

Depuis trois semaines, Nelson Gaulin Walker est en Nouvelle-Calédonie, pays qui présente selon lui « la meilleure géographie pour les voiliers. Le lagon est énorme, c’est très protégé ». La baie de Saint-Vincent lui rappelle la maison. Chasse au cerf, randonnées : le jeune homme s’amuse aussi sur terre. « C’est dommage que la Nouvelle-Calédonie n’ait pas très bonne réputation au sein de la communauté des voiliers », dit-il, évoquant l’insécurité, la barrière de la langue ou encore le blocage du réseau internet Star- link « au bout d’un mois de séjour », le pays n’étant pas ‘enregistré’ *.

Prochain cap pour Nelson Gaulin Walker : le nord de l’Australie, La Réunion, l’Afrique du Sud, les Caraïbes et la maison pour travailler. Il aimerait rejoindre la garde côtière américaine ou l’ingénierie spatiale. « Après avoir fait ce tour en solitaire, trouver un boulot ne me fait pas peur ».

Chloé Maingourd

*Les utilisateurs doivent payer jusqu’à 30 000 francs pour obtenir des données supplémentaires.