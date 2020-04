Les nouvelles, plutôt rassurantes, de ces derniers jours ont fait quelque peu se dissiper le sentiment général d’angoisse lié au coronavirus. On voit plus de gens dans les rues, dans les magasins. C’est une erreur.

Nous avons effectivement la chance, pour l’instant, d’avoir peu de cas, mais la bataille est loin d’être gagnée, comme l’ont répété, ces derniers jours, les autorités qui appellent d’une seule voix les Calédoniens à respecter les mesures de confinement.

Pour éviter de se retrouver dans une situation dramatique comme en France, en Italie, aux États-Unis, il faut continuer à se protéger et à protéger son entourage. C’est un effort collectif qui est demandé. Nous devons rester sur nos gardes, au même titre que le personnel de santé.

1 705 Calédoniens seront rapatriés à partir de vendredi et durant trois semaines. On sait que ces résidents bloqués à l’étranger et que le territoire a décidé de ne pas abandonner, représentent un risque potentiel de contamination. Même si tout semble avoir été mis en œuvre pour éviter cette situation. Et puis on pourrait aussi très bien découvrir un foyer d’infection local, comme cela a été malheureusement vu ailleurs.

Le confinement est, certes, inquiétant et désagréable. L’avenir est incertain. Mais ce qui est sûr, c’est qu’une erreur d’appréciation pourrait rendre les choses encore plus dramatiques. Mieux vaut donc prendre les mesures comme elles doivent être prises, c’est-à-dire au sérieux.

Continuez à vous protéger, à protéger les autres et restez chez vous.