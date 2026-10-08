NCE : retour en cour d’appel

« Mercredi 30 septembre, la cour de cassation a annulé la condamnation de Philippe Gomès dans l’affaire Nouvelle-Calédonie Énergie. Il bénéficie de la modification de la loi sur le statut d’élu local », a rapporté NC La 1ère, samedi 3 octobre. L’affaire sera jugée à nouveau par la cour d’appel de Nouméa, mais avec une autre constitution du tribunal.