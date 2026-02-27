« Naissances insulaires » : libérer la parole autour de la parentalité

DIVERSITÉ DE TÉMOIGNAGES

Pour Solenn, devenue mère pour la première fois en 2016, à l’âge de 19 ans, sans repère maternel et sans amie dans la même situation qu’elle, le partage d’expérience peut être un vrai atout durant la grossesse. Bien que sept rendez-vous prénatals puissent être réalisés avec une sage-femme et pris 100 % en charge par la Cafat, les témoignages de l’entourage ont aussi leur importance. « Je regardais des vidéos sur YouTube et j’avais quelques livres, mais c’était beaucoup de théorie […] Puis, à l’époque, la parole était beaucoup moins décomplexée qu’aujourd’hui, tout était enjolivé, on transmettait une image parfaite de la grossesse. Il n’y avait pas de témoignages négatifs. Je ne savais donc pas ce qui allait ou pouvait m’arriver. »

Les deux amies se lancent dans l’aventure en août 2025. Un appel à témoignages posté sur les réseaux sociaux suffit à mettre le projet en mouvement. Un épisode par semaine est publié sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et YouTube. Les thèmes abordés sont vastes, allant de certaines problématiques pouvant être rencontrées durant ou après la grossesse – comme le syndrome transfuseur transfusé* ou la dépression postpartum – à des témoignages abordant la vasectomie ou la ligature des trompes, ainsi que la maternité en solo. Les podcasteuses essaient de diversifier le profil de leurs invités, en interviewant des personnes d’âges, d’ethnies et de genres différents. « Pour le moment, nous n’avons pas énormément de pères, mais ça arrive doucement… », se réjouit Justine.

« RETOUR D’UNE MAMAN »