« Naissances insulaires » : libérer la parole autour de la parentalité

Créé il y a six mois, le podcast « Naissances insulaires » donne la parole aux parents du territoire. Entre confessions et pédagogie, les épisodes mettent en lumière leurs expériences, défis et convictions.
« La Matrescence », « Bliss Stories » ou encore « Papas poules » : en Métropole, ces podcasts bien connus sur la parentalité ont trouvé leur public. Ils abordent la grossesse, l’accouchement, l’éducation des enfants, les défis d’une famille recomposée, ou encore le deuil périnatal. Depuis peu, ces thématiques ont trouvé un certain écho en Nouvelle-Calédonie, avec la création du podcast « Naissances insulaires », fondé par Justine Portelas et Solenn Gognetti, toutes deux mères. Leur objectif ? « Libérer la parole autour de la parentalité » calédonienne.
« Lorsque j’étais enceinte, explique la première, je n’arrivais pas à m’identifier à 100 % aux témoignages qui étaient partagés dans les podcasts que j’écoutais. Entre la France et ici, il y a quelques différences. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, si tu deviens parent à 25 ans, c’est assez classique, alors qu’en France, tu es considéré comme une jeune maman… Ça manquait un peu, d’avoir un podcast qui évoque ces sujets. »
DIVERSITÉ DE TÉMOIGNAGES
Pour Solenn, devenue mère pour la première fois en 2016, à l’âge de 19 ans, sans repère maternel et sans amie dans la même situation qu’elle, le partage d’expérience peut être un vrai atout durant la grossesse. Bien que sept rendez-vous prénatals puissent être réalisés avec une sage-femme et pris 100 % en charge par la Cafat, les témoignages de l’entourage ont aussi leur importance. « Je regardais des vidéos sur YouTube et j’avais quelques livres, mais c’était beaucoup de théorie […] Puis, à l’époque, la parole était beaucoup moins décomplexée qu’aujourd’hui, tout était enjolivé, on transmettait une image parfaite de la grossesse. Il n’y avait pas de témoignages négatifs. Je ne savais donc pas ce qui allait ou pouvait m’arriver. »
Les deux amies se lancent dans l’aventure en août 2025. Un appel à témoignages posté sur les réseaux sociaux suffit à mettre le projet en mouvement. Un épisode par semaine est publié sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et YouTube. Les thèmes abordés sont vastes, allant de certaines problématiques pouvant être rencontrées durant ou après la grossesse – comme le syndrome transfuseur transfusé* ou la dépression postpartum – à des témoignages abordant la vasectomie ou la ligature des trompes, ainsi que la maternité en solo. Les podcasteuses essaient de diversifier le profil de leurs invités, en interviewant des personnes d’âges, d’ethnies et de genres différents. « Pour le moment, nous n’avons pas énormément de pères, mais ça arrive doucement… », se réjouit Justine.
« RETOUR D’UNE MAMAN »
Dès les premiers épisodes, « Naissances insulaires » a connu un « super accueil ». Les invités apprécient de partager leur vécu, sur des sujets parfois très sensibles. En face, certains auditeurs se reconnaissent dans les histoires partagées. « Nous avons eu le retour d’une maman qui, il y a 20 ans, ne comprenait pas ce qui se passait durant sa grossesse. Elle vomissait et avait des nausées sans cesse, durant neuf mois. En écoutant l’un de nos épisodes qui traitait de l’hyperémèse gravidique**, elle a compris qu’elle avait eu cette maladie. Ça lui a fait beaucoup de bien ».
Leur passion pour la parentalité ne s’arrête pas là. Dans l’ombre, depuis quelques mois, les deux jeunes femmes travaillent sur la mise en place d’un site web, sur lequel un guide de la grossesse est à la vente depuis vendredi 20 février. Élaboré avec l’aide d’une sage-femme, il contient des épisodes retraçant les neufs mois de grossesse, avec des conseils portant « autant sur le médical que l’administratif ». L’ouvrage donnera également accès à un « club de parents », grâce auquel il sera possible de faire des rencontres et de partager ses expériences. « Le but, souligne Solenne, c’est que les personnes apprennent des choses et ne se sentent pas seules ».
Nikita Hoffmann
* Complication qui survient lors d’une grossesse gémellaire. Les jumeaux partagent le même placenta et le sang circule de façon déséquilibrée, l’un donnant trop de sang à l’autre.
** Maladie qui provoque des nausées et des vomissements sévères durant toute la grossesse.