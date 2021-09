Comment toucher plus largement sachant que la notion d’indépendance est, pour certains, surtout une question liée à l’émancipation, à la « liberté », comme l’ont souligné cette semaine les indépendantistes ?

C’est une notion qui est très idéologique au- delà de la dimension politique. Mais ce que l’on veut, nous, c’est engager une campagne qui soit sincère. C’est pour cela que le document de l’État sur les conséquences du Oui et du Non, qui nous manquait lors des précédentes campagnes, va permettre de poser les conséquences d’un départ, de l’accompagnement et du soutien de la France. Ce document a été l’objet des différents ateliers. L’idée est d’avoir des éléments factuels de ce qu’il adviendra si on n’a plus le soutien de la France, et les conséquences sur le quotidien de chacun.

Le travail sur les éléments de vulgarisation devait être finalisé avec les militants. Quand seront-ils présentés et quelles seront les principales thématiques ?

Ces éléments vont sortir au fur et à mesure à partir de ce week-end. L’échange qu’on a eu avec les militants et les comités locaux, c’était de pouvoir s’entendre sur la compréhension qu’on avait de ces éléments. D’en ressortir aussi des cas et des faits concrets pour les expliquer et argumenter. Il y a beaucoup de thématiques. Quand on épluche ce document, on est sur tout le quotidien et la vie des Calédoniens en général. Donc ça va de la nationalité en passant par la monnaie, le système économique, les incidences sur le panier moyen, les retraites, l’équivalence des diplômes, la place de la femme.