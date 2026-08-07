My Infinéo stabilisé, selon l’OPT

L’OPT-NC, qui a basculé le 1er juillet son système bancaire sur My Infinéo, assure que la plateforme en ligne est stabilisée après quelque 200 incidents. Fin juillet, 2 000 clients ont notamment vu leurs opérations bloquées durant 12 heures.

Les frais de virements échoués seront remboursés : 10 à 15 millions de francs l’ont déjà été. Environ deux milliards de francs ont été engagés pour cette évolution, l’ancien système étant obsolète. Des permanences accompagnent les clients pour la prise en main de ce nouvel outil dans les trois provinces.