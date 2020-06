Par voie de communiqué, le Rassemblement national de Nouvelle-Calédonie indique soutenir le maire sortant. Pour le secrétaire fédéral du parti, Alain Descom- bels, « le Rassemblement national fait valoir qu’à la veille du second tour des élections municipales, des alliances de contre‐nature, mais surtout dangereuses et inutiles font leur apparition. »

Alain Descombels explique surtout que le « Rassemblement les Républicains de Monsieur Santa renie son appartenance au camp loyaliste, en faisant liste commune avec la liste communautariste de l’Éveil océanien, sans scrupule vis‐à‐vis de l’État et qui refuse de se prononcer pour la France ou pour Kanaky, et Calédonie ensemble dont on connaît les affinités dangereuses avec les indépendantistes ». Ce positionnement « inique doit être dénoncé et combattu », poursuit-il. Le Rassemblement national appelle donc les électeurs de Païta qui se sont exprimés à voter pour Willy Gatuhau qui conduit la liste Païta en confiance, le 28 juin. « Il est désormais le seul candidat sur Païta à défendre sans ambiguïté et sans condition, et sans double langage, l’attachement indéfectible de la Nouvelle‐ Calédonie à la France et à ses valeurs », conclut le communiqué signé de la main de son secrétaire fédéral.

D.P.

©Païta votre identité notre richesse