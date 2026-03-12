Municipales : l’accès aux services publics, au cœur de la campagne

AU CŒUR DES QUARTIERS

La thématique est l’un des axes majeurs de la campagne de Yoann Lecourieux tête de liste « Dumbéa avant tout ! » « Contrairement à ce qu’on peut entendre, les municipales sont des élections de proximité. Ce ne sont pas des calculs politiques pour telle ou telle autre élection, prévue dans quelques mois ou dans des années. On parle d’élire un maire et son équipe avec un programme, pour gérer le quotidien des habitants ».

Un quotidien fait de choses « simples mais essentielles ». Le maire sortant prévoit dans cette commune de 31 800 habitants de maintenir les activités et permanences à l’hôtel de ville, en mairie nord, dans toutes les maisons de quartier, la maison de jeunesse, le CCAS ou encore la caisse des écoles mais d’en « augmenter leur nombre et fréquences d’ouverture » avec une décentralisation quand c’est possible, en raison du manque criant de transports en commun. Un guichet unique pour le pôle social dans le sud ou encore le pôle sécurité dans le nord (police municipal, gendarmerie, pompiers) permettra de faciliter certains déplacements.

Elizabeth Rivière, maire sortante et tête de liste « Tous ensemble pour le Mont-Dore » (25 000 habitants), souhaite ramener la proximité au cœur des quartiers « en fonction des besoins des habitants », exprimés notamment via un conseil des citoyens incluant un conseil des jeunes.

« Certains quartiers sont déjà bien équipés, comme Boulari, mais d’autres n’ont pas forcément l’ensemble des services de proximité. » Le centre d’action communale pourrait ainsi bénéficier davantage à des personnes n’ayant pas les moyens de se déplacer. Dans le même état d’esprit, un bus de services administratifs pourrait desservir les quartiers, à l’image du Proxibus de Nouméa. Elle évoque également la construction d’une grande caserne de pompiers, dont les travaux doivent débuter en avril dans le sud. « La caserne actuelle correspondait aux effectifs d’il y a 25 ans. On pourra mieux accueillir nos administrés et permettre aux pompiers de travailler dans des meilleures conditions », explique-t-elle.

Une annexe de police municipale doit aussi être crée à la Briquetterie. Des financements de l’État seront recherchés pour encadrer la jeunesse (éducateurs, animateurs, médiateurs de nuit, etc.). Selon la première édile, « les gens doivent aussi s’investir et on est là pour les accompagner ». Cet engagement sera valorisé par un passeport citoyen donnant accès gratuitement à certains services municipaux ou partenaires. Il servira aussi à la validation des acquis de l’expérience ou à l’examen gratuit du permis de conduire.