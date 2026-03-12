Municipales : l’accès aux services publics, au cœur de la campagne

Éducation, transports, démarches administratives, loisirs… l’accès aux services publics est central pour les administrés dans la mesure où il facilite le quotidien. Quatre candidats exposent leurs propositions.
- AU CŒUR DES QUARTIERS
La thématique est l’un des axes majeurs de la campagne de Yoann Lecourieux tête de liste « Dumbéa avant tout ! » « Contrairement à ce qu’on peut entendre, les municipales sont des élections de proximité. Ce ne sont pas des calculs politiques pour telle ou telle autre élection, prévue dans quelques mois ou dans des années. On parle d’élire un maire et son équipe avec un programme, pour gérer le quotidien des habitants ».
Un quotidien fait de choses « simples mais essentielles ». Le maire sortant prévoit dans cette commune de 31 800 habitants de maintenir les activités et permanences à l’hôtel de ville, en mairie nord, dans toutes les maisons de quartier, la maison de jeunesse, le CCAS ou encore la caisse des écoles mais d’en « augmenter leur nombre et fréquences d’ouverture » avec une décentralisation quand c’est possible, en raison du manque criant de transports en commun. Un guichet unique pour le pôle social dans le sud ou encore le pôle sécurité dans le nord (police municipal, gendarmerie, pompiers) permettra de faciliter certains déplacements.
Elizabeth Rivière, maire sortante et tête de liste « Tous ensemble pour le Mont-Dore » (25 000 habitants), souhaite ramener la proximité au cœur des quartiers « en fonction des besoins des habitants », exprimés notamment via un conseil des citoyens incluant un conseil des jeunes.
« Certains quartiers sont déjà bien équipés, comme Boulari, mais d’autres n’ont pas forcément l’ensemble des services de proximité. » Le centre d’action communale pourrait ainsi bénéficier davantage à des personnes n’ayant pas les moyens de se déplacer. Dans le même état d’esprit, un bus de services administratifs pourrait desservir les quartiers, à l’image du Proxibus de Nouméa. Elle évoque également la construction d’une grande caserne de pompiers, dont les travaux doivent débuter en avril dans le sud. « La caserne actuelle correspondait aux effectifs d’il y a 25 ans. On pourra mieux accueillir nos administrés et permettre aux pompiers de travailler dans des meilleures conditions », explique-t-elle.
Une annexe de police municipale doit aussi être crée à la Briquetterie. Des financements de l’État seront recherchés pour encadrer la jeunesse (éducateurs, animateurs, médiateurs de nuit, etc.). Selon la première édile, « les gens doivent aussi s’investir et on est là pour les accompagner ». Cet engagement sera valorisé par un passeport citoyen donnant accès gratuitement à certains services municipaux ou partenaires. Il servira aussi à la validation des acquis de l’expérience ou à l’examen gratuit du permis de conduire.
- TERRITOIRES ISOLÉS
L’égalité d’accès aux services publics reste plus difficile à atteindre dans les villages isolés. À l’île des Pins (environ 2 000 habitants), Daniel Kouathe, tête de liste « FLNKS Kwenyii », déplore des manques concernant les besoins essentiels : l’eau ou l’électricité pour les familles retirées de la route. Il souhaite aussi mettre en place un ramassage scolaire pour les maternelles, améliorer les repas des cantines, achever le terrain de sport municipal, « en chantier depuis deux ans », véritable « lieu de rencontre qui manque à toute la population pour le foot, le cricket et les jeux inter-quartiers », ou encore finaliser le dépotoir communal.
Autre priorité, réhabiliter certaines routes communales, comme à la Baie des Crabes, et installer une structure d’accueil au port (toilettes, dock, etc.) pour la population, les commerçants et les touristes. « On n’a même pas un abri, alors que c’est notre vitrine ! » Daniel Kouathe soutient, par ailleurs, la création d’une caserne de pompiers avec des volontaires locaux « parce qu’on est obligés d’appeler le personnel de la Sécurité civile ».
Il souhaiterait, enfin, le rétablissement d’une cellule d’aide aux démarches, notamment en ligne, le réseau internet étant aléatoire. À l’extrême sud de la Grande Terre, à Yaté (1 600 habitants environ), Sandrine Atinoua (UNI), tête de liste « Tree Yatre Ve Trape Drüu Yë Kanaky-NC » qui signifie « Amener nos gens à l’émancipation », souhaite « adapter la carte scolaire à la réalité de la commune » et disposer d’un CCAS.
Pour les démarches administratives, « il faut attendre les permanences une fois par mois », regrette-t-elle. Elle plaide pour une restructuration de la déchetterie afin d’encourager « des comportements plus responsables », et pour la remise en état des routes menant notamment à la tribu d’Unia. Cela permettrait de « favoriser l’accès aux ambulances, personnel soignant, auxiliaires de vie qui viennent voir nos personnes âgées chez elles ». La faible disponibilité des transports publics, « le lundi, le mercredi et le vendredi » est également pointée. « Il faut anticiper l’évolution démographique, alerte la candidate, et adapter les équipements publics en conséquence, pour faciliter la vie des gens. »
Chloé Maingourd
Compétences
Les attributions des communes sont larges : état civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, aides sociales, police municipale, pompiers, etc. Elles peuvent également soutenir le tissu associatif, favoriser la mobilité, le lien intergénérationnel, le sport, la culture ou la valorisation du patrimoine.
141 listes ont été déposées pour les élections municipales des 15 et 22 mars en Nouvelle-Calédonie : 123 dans les communes de plus de 1000 habitants et 18 dans celles de moins de 1 000 habitants. 136 étaient en lice en 2020.