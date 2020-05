C’est Pascal Vittori qui a ouvert le bal, à Boulouparis, en remplacement d’Alain Lazare qui dirigeait la commune depuis 1995. Sa priorité sera de se rendre « disponible pour les administrés » et de tout mettre en œuvre pour créer prioritairement un dispensaire, a-t-il expliqué. Lundi, ont également été réélus les maires sortants de Touho et de Farino, respectivement Alphonse Poidine et Régis Roustan. Mardi, Joseph Peyronnet a retrouvé son fauteuil de maire à Moindou pour un troisième mandat, alors que Prisca Holéro est passée sans surprise à la majorité absolue à Sarraméa.

Attendue, la réélection à Nouméa de Sonia Lagarde est intervenue mardi soir. Le premier édile, qui en a profité pour exprimer son émotion et pour réaffirmer : « Je n’aurai qu’une ligne de conduite, respecter nos engagements de campagne et embellir la vie des administrés quel que soit leur quartier. »