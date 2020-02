Du côté de Bourail, la situation semble assez compliquée, du moins inédite. On sait déjà que l’Avenir en confiance mise sur un jeune candidat, David Ugolini, pour ses capacités, alors que Générations NC veut partir seul de son côté avec l’électron libre, Gyslène Dambreville. L’ex-conseillère avait fait parler d’elle lorsqu’elle a quitté le conseil municipal sous la mandature Robelin. Si d’autres listes sont en attente de dépôt, on ose imaginer la constitution du futur conseil municipal. En revanche, on se doute que des tractations vont bon train entre les leaders de l’Avenir en confiance et de Générations NC pour s’échanger sur la table les cartes Bourail et La Foa. Mais il semblerait que certains comités locaux ne veuillent en faire qu’à leur tête.

Un tremplin pour le FLNKS

Pour les indépendantistes, le message est clair. À quelques mois du deuxième référendum, le 6 septembre, l’objectif de toutes les composantes du front est de faire le plus de voix possible aux municipales. Si ces municipales sont une question de représentativité au regard de l’État, elles doivent aussi servir de tremplin pour le prochain référendum. C’est dans cette perspective que la plupart des maires indépendantistes sortants vont se représenter. Dans le Grand Nouméa, ils ont constitué des listes unitaires autour du FLNKS de manière à récolter le plus de bulletins possible. Le but étant, au passage, de parvenir à mobiliser les abstentionnistes et les nouveaux électeurs pour les conserver le jour du deuxième référendum.