Ces deux agglomérations ont la particularité d’appartenir aux grandes communes du territoire avec 35 873 habitants pour Dumbéa et 27 620 habitants pour le Mont-Dore. Leurs territoires s’étendent entre mer et montagne et leurs activités vont de pair. Au-delà de ces rapprochements, les deux agglomérations ont surtout eu un essor considérable ces dernières années. Depuis plus de 10 ans, Dumbéa a vu son urbanisme galoper et la « ville-dortoir » est devenue une commune résolument tournée vers le développement économique avec de nombreuses entreprises, des services ou encore le Médipôle. Pour le Mont-Dore, si l’expansion démographique est plus récente, la commune, s’est aussi étendue géographiquement et bénéficie d’un support économique incontournable en étant le passage obligé vers le grand Sud et l’exploitation minière.

Les enjeux sont donc sensiblement similaires pour les deux agglomérations du Grand Nouméa. Il faut soigner le cadre de vie avec ce que cela comporte en termes d’aménagement, de sécurité, de bien ou de mieux-vivre, d’environnement et, donc, de développement économique. Des thèmes qui sont donc majoritairement abordés par les différentes listes engagées.