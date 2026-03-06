[Municipales] Dans la peau d’un maire

En 2001, Neko Hnepeune est élu à Lifou. Il passera plus de quinze ans à la tête de la collectivité. « Lors des émeutes de 2024, j’ai dit au ministre Valls et à Claire Durrieu : “Dans nos îles, surtout dans l’intérieur, quand les gens ont un problème, ils s’adressent au maire, quelle que soit la compétence concernée” ». Une réalité partagée par Éric Gay, maire du Mont-Dore de 2003 à 2019. « L’administré n’a aucune notion des compétences. Il considère le maire comme responsable de tout ce qu’il peut se passer sur la commune. »

« PROTECTEUR »

Alors que les candidats s’affrontent dans la course municipale, quelles qualités sont nécessaires ? « Il faut être à l’écoute, présent – pour ne pas dire omniprésent – partager les joies et les peines, parfois souffrir avec eux, décrit Jean-Pierre Aïfa. Il faut beaucoup d’humanisme et d’humilité. Car après les difficultés de la campagne, vous êtes le maire de tout le monde. »

Pour Éric Gay, le maire doit être « fédérateur », « capable de prendre du recul » et « rechercher en permanence l’harmonie entre toutes les communautés ». Il affectionne ce « mot extraordinaire » qu’ont les Polynésiens pour le décrire. « Tavana, un chef dans le sens protecteur ». Les gens ont besoin de quelqu’un à qui s’adresser et s’identifier.

Outre l’écoute, Neko Hnepeune insiste sur la maîtrise des finances, « pour traduire ses ambitions dans un budget, et conjuguer des besoins énormes ». Si le temps semble long, les dossiers, eux, prennent souvent des années à aboutir. « J’ai l’habitude de dire qu’un mandat peut être organisé en trois étapes : on essaye de mettre rapidement en œuvre ce que l’on a promis durant la campagne, ensuite on voit si on peut faire une pause parce qu’on a dû faire beaucoup par rapport à nos moyens et on voit ensuite si on a la capacité de faire le reste pour les deux dernières années en prévision des prochaines échéances. »