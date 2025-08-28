Mouvement des aides- soignants au CHT

L’USTKE manifestait cette semaine aux portes du Médipôle. Il s’agissait de dénoncer « les glissements de tâches demandés au personnel hors de ses compétences et le manque de reconnaissance », explique Christopher Djoupa, représentant du syndicat de salariés. Principaux concernés, les aides-soignants. « Les infirmières ont beaucoup à faire et elles sont moins nombreuses. Donc forcément, on nous demande de combler les besoins, raconte Sabrina, aide-soignante. » En néonatalogie, ils s’occupent aussi de tâches nouvelles, « les glycémies capillaires, la gestion des plannings ». Comme dans tous les services, il y a de nombreux arrêts de travail. Leur combat ? Obtenir un nouveau référentiel de compétences, comme en Métropole, et une revalorisation en catégorie B.
