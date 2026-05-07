Mouvement de grève au lycée Escoffier

Une grève était organisée devant le lycée professionnel commercial et hôtelier Auguste-Escoffier, mardi 5 mai. Le personnel de l’établissement dénonce une dégradation des conditions de travail et d’accueil des élèves. « Cela fait des années que l’État promet de nous verser 600 millions de francs pour construire un nouveau bâtiment. Cette somme ne nous a jamais été versée, explique Séverine Campanerut, professeure de français et d’histoire-géographie et membre du syndicat UT CFE-CGC. En parallèle, nous avons huit salles de cours en moins et uniquement 500 places de cantine pour 1 166 élèves. 700 d’entre eux ne déjeunent pas le midi. ». Une rencontre est prévue le mardi 12 mai, avec le vice-rectorat et Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’enseignement.
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