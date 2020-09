Il y a de l’eau dans le gaz pour le projet de rachat de l’usine du Sud. La négociation sur un schéma de reprise devait se finaliser le 9 septembre. Mais l’un des actionnaires de l’Australien New Century Ressources, le minier IGO, a quitté NCR et annoncé la vente de ses parts (18,4 %), quelques mois après leur rapprochement. Il y aurait, à l’origine de cette décision, une divergence sur un investissement relatif à la mine calédonienne. Des rumeurs circulent sur le possible retrait de NCR mais elles ont été démenties. Il faudra alors rapidement trouver un ou plusieurs autres investisseurs.

Le projet, on le sait, a déjà suscité une vive opposition des coutumiers et des indépendantistes qui lui préféraient un projet de reprise associant la SMSP à un industriel coréen. D’ailleurs, 34 élus du Congrès viennent de déposer un vœu pour renvoyer le choix du repreneur à une date postérieure au référendum. De quoi rajouter au flottement ambiant.

Force est de constater que la cession de Vale NC intervient dans un contexte politique tendu et un contexte économique incertain et que la conclusion de cette affaire ne semble pas pour demain.

Il en de même pour d’autres dossiers : tout est devenu motif d’opposition, jusqu’au moins conséquents comme le changement d’heure, hier jugé comme étant contraire à la vie avec « mère nature » par les membres de l’Union Calédonienne. L’attente, en Calédonie, se fera aussi dans bien d’autres domaines puisque le gouvernement a pris la décision de maintenir notre dispositif très strict de protection contre la Covid-19. Même si pour l’instant nous pouvons nous sentir chanceux et protégés, entre le référendum, les crispations politiques, la crise sanitaire, le territoire n’a pas fini de souffrir.