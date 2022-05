L’ancien résistant, médecin, député et ministre Bernard Pons, décédé à l’âge de 95 ans, était une des grandes figures de la droite républicaine aux côtés de Georges Pompidou et Jacques Chirac. Il était parmi les fondateurs du RPR et en avait même été le secrétaire général. Si une pluie d’hommage lui a été rendue à l’échelle de la nation, son souvenir est forcément plus clivant en Nouvelle-Calédonie.

Bernard Pons, ministre des Outre-mer entre 1986 et 1988 jusqu’à la la réélection de François Mitterrand, avait été envoyé en Nouvelle-Calédonie pour régler la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa. Sur cette photo du 5 mai 1988 à Nouméa, quelques heures après l’assaut de la grotte d’Ouvéa, Bernard Pons est au centre, entouré de Jacques Vidal (à gauche), commandant des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, et du chef du GIGN, le capitaine Philippe Legorjus.