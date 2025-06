Monseigneur Susitino Sionepoe: « L’Église condamne le racisme »

Les ressources viennent principalement de la générosité des fidèles. Le denier du culte, les quêtes des messes, la campagne de Carême, les intentions de messes et le casuel pour les baptêmes, mariages ou funérailles… Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Forcément, cela impacte les finances de l’église.

L’Enseignement catholique de Nouvelle- Calédonie (DDEC) est proche de la cessation de paiements. Quelle est votre analyse ?

L’enseignement catholique – et l’enseignement privé en général – est incontournable dans ce pays où à peu près 57 % de la population est catholique. Il participe à la mission de service public d’éducation avec une spécificité : celle de témoigner de l’espérance chrétienne dans une école ouverte à tous.

Si je me focalise sur l’enseignement catholique, ce sont 12 116 élèves, c’est-à-dire 20 % de la population scolaire. Ce sont 62 établissements répartis sur 23 des 33 communes. Très important : les résultats scolaires sont pareils que ceux du public. Nos comptes sont bien tenus et jugés réguliers et sincères. L’école catholique, et les écoles privées en général, accueillent les enfants des milieux les plus pauvres en Nouvelle-Calédonie.

Mon souci principal, c’est de faire en sorte que les enfants puissent manger tous les jours à leur faim et qu’ils puissent se loger décemment. Nous le savons tous, l’internat, dans ce pays, est la seule chance pour beaucoup de réussir et de s’intégrer. Car il s’agit bien de ça. Le problème ne se pose pas par rapport à l’enseignement. Les enseignants sont payés par l’État. Le problème est : comment paie-t-on la préparation, la distribution des repas et la surveillance des élèves à la cantine ? Comment fait-on pour les repas, l’hébergement et la surveillance des élèves en internat ?

Quelle est la solution ?

Selon moi, il n’y a pas de problèmes de compétences ou juridiques à opposer. Cela relève d’un choix politique. Je fais confiance aux responsables politiques. En ces moments difficiles, je sais qu’ils trouveront les moyens de pérenniser et sécuriser le financement des repas et du gîte de nos enfants, souvent issus de milieux défavorisés. Cela fragilise l’enseignement catholique et déséquilibre l’éducation en Nouvelle-Calédonie.

Nous ferons en sorte que notre lien d’association à l’État entraîne le moins possible de différences avec l’école publique, car c’est la même mission. Mon espérance est forte que chacune des collectivités ‒ gouvernement, provinces et communes ‒ contribue vraiment à l’égalité des chances et à la construction d’une société plus fraternelle et plus juste.

Propos recueillis par Yann Mainguet