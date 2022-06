DNC : Le public découvrira votre œuvre dimanche. Quels sont vos espoirs ?

Fred Fichet : C’est un moment assez impressionnant pour moi. Je vais livrer cette œuvre, partager quelque chose qui est resté assez confidentiel. Mon espoir, c’est que la statue touche le cœur de gens. Que retrouver le visage de ceux qui ont fait que l’on vive en paix depuis trente ans touche le cœur de gens.

Et pour cela, j’ai mis toute mon énergie à retrouver les traits précis de Monsieur Tjibaou et de Monsieur Lafleur. J’ai essayé de donner une vie, même si l’on n’y arrive jamais.

Ce que j’ai fait n’est pas une photo recopiée. C’est un moment traduit. J’ai regardé les films d’époque et j’en ai trouvé un instant, avec leur attitude, leur regard, leur bienveillance, ce qui se passe entre ces deux hommes.

Vous avez choisi des personnages plus grands que nature, pourquoi ?

Parce qu’il me semblait que le geste en lui-même dépassait la hauteur des personnages. J’ai fait un original grandeur nature, qui est plus émouvant que le monument. Avec les familles, il y a eu des moments très particuliers. Le défunt commence à revenir, il est là, on a des moments touchants.

Pourquoi 2,50 mètres et pas davantage ?

J’ai décidé de les faire juste un peu plus grands que la normale. Je n’ai pas voulu en faire des dieux surreprésentés, magnificents. Et j’ai aussi fait un socle très bas, de 50 centimètres, sur lequel on peut monter, pour être à côté d’eux et les toucher. Il me semblait que ce symbole de paix devait absolument être accessible, il fallait se l’approprier. Ils ont chacun une main sur le côté, une grosse main charnue qu’on a envie d’attraper. Il y a une sorte de côté paternel, ça doit avoir un peu ce rôle, qu’on se raccroche tous à ce geste.