Après trente ans de paix, de processus de décolonisation, de transferts de compétences, de rééquilibrage, nous voilà, au sortir de cette deuxième consultation, complètement divisés. Le troisième référendum, s’il apporte un espoir de libération pour les partisans du oui et un espoir que l’on enterre définitivement cette question pour une frange des partisans du non, ne règlera rien sur le terrain du destin commun comme on pouvait le pressentir. La moitié majoritaire ne pourra pas vivre, sur les bases que l’on connaît, avec les autres dans un pays serein.

Outre le combat identitaire historique, une majorité des partisans du oui ne se reconnaissent visiblement pas, culturellement, dans la société actuelle, notamment dans l’agglomération, et dénoncent les inégalités persistantes. Les partisans du non ne se reconnaissent pas non plus dans le projet d’indépendance, porteur d’incertitudes, de changement radical de niveau de vie. Et finalement, le sentiment d’exclusion vaut dans les deux sens.

Là-dessus, une bonne partie des Calédoniens est lasse de ces échéances et aspire à se départir de ce climat anxiogène permanent, à trouver une sérénité constante.

Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou avaient certainement compté sur notre intelligence, pensant que trente années suffiraient pour trouver une solution pour le vivre ensemble. Force est de constater que nous n’y sommes pas parvenus.

Le dialogue, rompu depuis des mois, devrait reprendre rapidement sous la houlette du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, attendu vendredi soir. Mais sur quelles bases les discussions vont-elles se dérouler ? Des voix se font entendre pour trouver une troisième voie et proposer éventuellement aux Calédoniens de se prononcer sur un projet statutaire au prochain scrutin. Mais comment trouver une solution acceptable par tous et dans laquelle chacun se reconnaîtra ? D’ailleurs rien ne dit que les indépendantistes ou les loyalistes seront prêts à bouger leur curseur, à faire des concessions. Les tentatives de ces dernières années ont échoué et le contexte actuel, radicalisé et clivé, n’est pas plus favorable…

On peut simplement espérer que d’autres générations n’aient pas à subir cette chape de plomb qui nous obsède, qui prend trop de place dans nos vies ou cette ambiance redevenue délétère.