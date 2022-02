Pour Sonia Lagarde, cette décision est dictée par le contexte. « Personne ne veut investir dans un hôtel et ceux qui l’on fait s’en mordent les doigts. Quand on voit l’état du tourisme et du BTP, je dis simplement que si on veut aller de l’avant, autant construire des résidences. Si des promoteurs veulent investir, il faut prendre. On ne touche pas à la zone où se trouve le Méridien, à but touristique, où il y a encore plein de terrains. »

Privilégier les services

Le même genre de pétition a été mise en ligne concernant le Faubourg-Blanchot. Une partie du quartier, située entre le haut de la route du Port-Despointes, le boulevard Extérieur et la rue Faidherbe, change de zonage et passe de UB2p (pour patrimoine) à UB1p. La crainte est que cela favorise les constructions en hauteur à l’image de ce qu’il s’est passé à l’Orphelinat. Sonia Lagarde estime que modifier le PUD était nécessaire au vu des usages. « On a des demandes de permis pour aménager ces maisons afin d’accueillir des services qu’on ne peut pas accorder sans changer le PUD. Or, les architectes, les médecins, les agences immobilières qui occupent ces maisons sont des activités qui permettent souvent de mieux entretenir le lieu qu’une famille qui n’a pas toujours les moyens de le faire. Passer en UB1p permet aussi de construire du R+3+attique au lieu du R+1. Sauf que si le dépôt de permis de construire n’est pas dans la ligne patrimoniale voulue par le PUD, il ne sera pas octroyé parce qu’on s’y opposera. Le « p » préserve une zone patrimoniale. On ne va pas me faire le procès de ne pas préserver les maisons coloniales, je ne peux pas l’accepter. »

A.-C.P. (© D.R.)